Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
16 Şubat 2019, Cumartesi
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'da maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

, 'in 22. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar üzerinde durdu. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, yarın tesislerde yapacağı ter idmanının ardından kampa girip maç saatini beklemeye başlayacak.

Antalya Stadı'ndaki - mücadelesi, 18 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayaca.

  1. 16.2.2019 18:52
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