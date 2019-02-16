Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar üzerinde durdu. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, yarın tesislerde yapacağı ter idmanının ardından kampa girip maç saatini beklemeye başlayacak.
Antalya Stadı'ndaki Antalyaspor-Medipol Başakşehir mücadelesi, 18 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayaca.
- 16.2.2019 18:52
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
-
İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.