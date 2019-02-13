Kırmızı-beyazlılar taktik ağırlıklı çalıştı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman yağmur altında gerçekleştirildi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra futbolcular pas oyunu, şut ve dayanıklılık koşuları yaptı.

Yarı sahada taktik çalışması ile devam eden antrenman, yine yarı sahada oynanan maçla sona erdi.

Antrenmanın ardından yeni transferlerden Fredy'nin genç file bekçisi Enes Sancar Şahin'in koruduğu kaleye şut çalışması dikkati çekti.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.