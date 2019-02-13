Kırmızı-beyazlılar taktik ağırlıklı çalıştı
Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.
Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman yağmur altında gerçekleştirildi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra futbolcular pas oyunu, şut ve dayanıklılık koşuları yaptı.
Yarı sahada taktik çalışması ile devam eden antrenman, yine yarı sahada oynanan maçla sona erdi.
Antrenmanın ardından yeni transferlerden Fredy'nin genç file bekçisi Enes Sancar Şahin'in koruduğu kaleye şut çalışması dikkati çekti.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 13.2.2019 15:36
- Güncelleme: 13.2.2019 19:09
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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