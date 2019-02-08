Başkandan motivasyon – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Başkandan motivasyon

Başkandan motivasyon

’a 6-2 yenilen ’da, Başkan Öztürk, futbolculara kulüpten alacaksız evlerine gitme sözü verdi.

'da Başkan Ali Şafak Öztürk, kritik maçı öncesi futbolcularla öğle yemeğinde buluştu. Başkan Öztürk, yaptığı konuşmada, "2. yarıdaki performansınız mükemmeldi. Maç 3-1'den sonra dönebilirdi ama şansı izin vermedi. sizi yenmedi, siz Beşiktaş'a yenildiniz. O maçın ikinci yarısındaki futbolla siz kalitenizi gösterdiniz. Bu birlik ve beraberliğinizi koruyun ve sezonu keyifli bir yerde bitirelim. Sezon sonunda herkes evine kulüpte alacağı olmaksızın gidecek" diye sezon sonu müjdesi verdi.

  1. 8.2.2019
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