Başkandan motivasyon
Beşiktaş’a 6-2 yenilen Antalyaspor’da, Başkan Öztürk, futbolculara kulüpten alacaksız evlerine gitme sözü verdi.
Antalyaspor'da Başkan Ali Şafak Öztürk, kritik Rize maçı öncesi futbolcularla öğle yemeğinde buluştu. Başkan Öztürk, yaptığı konuşmada, "2. yarıdaki performansınız mükemmeldi. Maç 3-1'den sonra dönebilirdi ama futbol şansı izin vermedi. Beşiktaş sizi yenmedi, siz Beşiktaş'a yenildiniz. O maçın ikinci yarısındaki futbolla siz kalitenizi gösterdiniz. Bu birlik ve beraberliğinizi koruyun ve sezonu keyifli bir yerde bitirelim. Sezon sonunda herkes evine kulüpte alacağı olmaksızın gidecek" diye sezon sonu müjdesi verdi.
- 8.2.2019
-
Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
-
Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
-
Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
Başkandan motivasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.