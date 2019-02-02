Antalyaspor hazır kıta

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Antalya, evindeki Beşiktaş karşılaşmasıyla bu hasretine son vermek istiyor. Son gün transfer tahtasını açtırıp 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren kırmızı-beyazlılarda Bülent Korkmaz, "Amilton ve Fredy'den Beşiktaş karşısında faydalanacağız. Tarık Çamdal'dan bir ay faydalanamayacağız. Çünkü takım idmanı görmedi" dedi. Beşiktaş karşısında kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Korkmaz, "Beşiktaş şampiyonluk yarışından uzaklaşmamak için kazanmak zorunda, biz de sıçrama yapmak için kazanmak zorundayız" dedi.