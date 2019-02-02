Antalyaspor hazır kıta
02 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

hazır kıta

Antalyaspor hazır kıta

, karşısında yeni transferler Amilton ve ’i oynatacak.

'de 4 maçtır kazanamayan , evindeki karşılaşmasıyla bu hasretine son vermek istiyor. Son gün transfer tahtasını açtırıp 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren kırmızı-beyazlılarda , "Amilton ve Fredy'den Beşiktaş karşısında faydalanacağız. Tarık Çamdal'dan bir ay faydalanamayacağız. Çünkü takım idmanı görmedi" dedi. Beşiktaş karşısında kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Korkmaz, "Beşiktaş şampiyonluk yarışından uzaklaşmamak için kazanmak zorunda, biz de sıçrama yapmak için kazanmak zorundayız" dedi.

  1. 2.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor hazır kıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN