Antalyaspor hazır kıta
Bülent Korkmaz, Beşiktaş karşısında yeni transferler Amilton ve Fredy’i oynatacak.
Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Antalya, evindeki Beşiktaş karşılaşmasıyla bu hasretine son vermek istiyor. Son gün transfer tahtasını açtırıp 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren kırmızı-beyazlılarda Bülent Korkmaz, "Amilton ve Fredy'den Beşiktaş karşısında faydalanacağız. Tarık Çamdal'dan bir ay faydalanamayacağız. Çünkü takım idmanı görmedi" dedi. Beşiktaş karşısında kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Korkmaz, "Beşiktaş şampiyonluk yarışından uzaklaşmamak için kazanmak zorunda, biz de sıçrama yapmak için kazanmak zorundayız" dedi.
- 2.2.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Antalyaspor hazır kıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.