Bülent Korkmaz: "Antalyaspor taraftarı, camiası ve kulübünün sabretmesi gerekir"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, büyük başarılar için taraftar, camia ve kulübün sabır göstermesi gerektiğini belirterek, "Büyük başarılar doğru planlama, organizasyon ve projeyle gelir." dedi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kulübün hedefsiz olmadığını, bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki maçlarda üç genç oyuncuya süre verdiğini belirten Korkmaz, bir kulüp için geleceği inşa etmenin de önemli bir hedef olduğunu vurguladı.

Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün hedeflerini bildiklerini, o hedefe ulaşma adına çok büyük bir adım attıklarını aktaran Korkmaz, "Altyapıdaki Halil İbrahim Sevinç, Fehmi Koç, Berkay Fındık, Sergen Yatağan, Mustafa İnan... Bu oyuncularla Antalyaspor'un gelecekte hedeflerine ulaşması anlamında doğru adımlar atıldı." diye konuştu.

"Antalyaspor taraftarı, camiası ve kulübünün sabretmesi gerekir. Avrupa kupalarına gitmek, Türkiye Kupası'nı almak veya yukarılara oynamak biraz sabır işi, beklemek gerekir. Büyük başarılar doğru planlama, organizasyon ve projeyle gelir." diyen Korkmaz, bu projenin içinde bulunmaktan mutlu olduğunu, bunu sabırla beraber çok çalışma, fedakarlık ve özveriyle yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Hafta sonu Atiker Konyaspor ile yapacakları maçla beraber 5-6 haftalık zorlu bir sürecin içine gireceklerini anlatan Korkmaz, bu zor süreçte şartlar ne olursa olsun taraftarın sonuna kadar destek vermesi gerektiğini ifade etti.

"Herkesin istediğini bu sene veremeyebiliriz ama iki yılda o istediklerini elde edeceklerine inanıyorum." diyen Korkmaz, bu konuda kendine, takımına ve kulüp başkanına güvendiğini söyledi.

"HERKESİN SABIRLI OLMASINI İSTİYORUM"

Kulüpte mali yükü taşımanın kolay olmadığını belirten Korkmaz, "Özellikle şunu vurgulamak gerekir, hedeflerimizin arasında bu mali yükü hafifletmek de var. Yüksek maliyetli oyuncuların gitmesi, kulübün mali anlamda rahatlamasını sağladı. Dolayısıyla hepsine bir bütün olarak baktığımız zaman, doğru yoldan gittiğimizi düşünüyorum, herkesin sabırlı olmasını istiyorum." diye konuştu.

Dışarıdan gelecek etkileri, olumsuzlukları bir bütün halinde olmaları durumunda atlatabileceklerini kaydeden Korkmaz, "Bu sene zor bir süreç, bu zor süreci birlik ve beraberlik içinde birbirimize destek olarak atlatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMLA İLGİLİ DEĞİL BENİMLE İLGİLİ ELEŞTİRİ YAPSINLAR"

Takımla ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğini vurgulayan Korkmaz, "Oyuncularımla ilgili değil benimle ilgili eleştiri yapsınlar. Bir takımı sahaya çıkarıyorsam kupada veya ligde bütün sorumluluk bana ait, oyuncuların yaptığı hata da bana aittir. Dolayısıyla eleştirilecek kişi varsa o benim. Beni sonuna kadar eleştirebilirler, ben baskıyı da kaldıracak yapı ve karakterdeyim." diye konuştu.

Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapacakları maçın zor geçeceğini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bu hafta sonu zor bir maç olacak. Bütün halinde oynayan, birbirine yakın, sistemi iyi oynayan bir takım. Aynısını biz de yapmak zorundayız. Kayserispor maçında yapamadığımız pas oranını yükseltmek, basit pas hatalarını yapmamak... Bu hataları yaparsak maçın sonucu bizim istediğimiz gibi olmaz. Basit pas hatalarını yapmadığımız zaman istediğimiz sonucu, oynadığımız sistemle, planlamayla alacağımıza inanıyorum. Ancak çok zor bir maç olacak, bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü deplasmanda oynuyoruz ve taraftar baskısı olacak ama bunun üstesinden geleceğiz."