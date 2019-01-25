Antalyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Atiker Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-beyazlı oyuncular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmaların ardından, çift kale maç oynadı.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Diego ve Ondrej Celustka katılmadı.
- 25.1.2019 18:56
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Antalyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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