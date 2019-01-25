Antalyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
25 Ocak 2019, Cuma
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'da maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

, 'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Atiker 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-beyazlı oyuncular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmaların ardından, çift kale maç oynadı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Diego ve katılmadı.

  1. 25.1.2019 18:56
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