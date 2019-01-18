Antalyaspor Kayserispor maçına hazır
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması öncesinde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılarda Celustka, Diego ve Bahadır Öztürk sakatlığı, Yekta Kurtuluş ise kart cezası nedeniyle ligin ikinci yarısının ilk maçında forma giyemeyecek.
İdmanda taktik çalışan Akdeniz temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Boffin, Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Musa Nizam, Nazım Sangare, Osman Çelik, Berkay Arslan, Zeki Yıldırım, Charles, Hakan Özmert, Harun Alpsoy, Sergen Yatağan, Birkan Öksüz, Mustafa İnan, Serdar Özkan, Doğukan Sinik, Drole, Doukara, Mevlüt Erdinç.
Antalya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasını, hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Öte yandan, Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu, "A Grubu Riskli Müsabaka" kapsamında değerlendirdiği bu karşılaşmaya, güvenlik nedeniyle Kayserispor taraftarının alınmamasını kararlaştırdı.
- 19.1.2019 01:55
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Antalyaspor Kayserispor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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