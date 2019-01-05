‘Bu yılı iyi geçmemiz lazım’

Süper Lig'de ilk yarının flaş ekiplerinden Antalya'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, bu seneyi atlatmaları halinde gelecek yıl büyük işler yapacaklarının sözünü verdi. Korkmaz, "Zor bir süreçteyiz ve bu seneyi iyi geçmemiz lazım. Bir sene sonra Antalyaspor'un ligde var olduğunu göstermemiz lazım" diye konuştu.