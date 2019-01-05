‘Bu yılı iyi geçmemiz lazım’
Süper Lig'de ilk yarının flaş ekiplerinden Antalya'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, bu seneyi atlatmaları halinde gelecek yıl büyük işler yapacaklarının sözünü verdi.
Süper Lig'de ilk yarının flaş ekiplerinden Antalya'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, bu seneyi atlatmaları halinde gelecek yıl büyük işler yapacaklarının sözünü verdi. Korkmaz, "Zor bir süreçteyiz ve bu seneyi iyi geçmemiz lazım. Bir sene sonra Antalyaspor'un ligde var olduğunu göstermemiz lazım" diye konuştu.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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