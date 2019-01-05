‘Bu yılı iyi geçmemiz lazım’ – Fotomaç – 05 Ocak 2019
07 Nisan 2019, Pazar
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‘Bu yılı iyi geçmemiz lazım’

‘Bu yılı iyi geçmemiz lazım’

'de ilk yarının flaş ekiplerinden 'da , bu seneyi atlatmaları halinde gelecek yıl büyük işler yapacaklarının sözünü verdi.

'de ilk yarının flaş ekiplerinden 'da , bu seneyi atlatmaları halinde gelecek yıl büyük işler yapacaklarının sözünü verdi. Korkmaz, "Zor bir süreçteyiz ve bu seneyi iyi geçmemiz lazım. Bir sene sonra 'un ligde var olduğunu göstermemiz lazım" diye konuştu.

  1. 5.1.2019
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