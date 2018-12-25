Yekta kurtulamadı
Antalyaspor cephesinde kaleci Ruud Boffin, Yekta Kurtuluş ve stoper Chico sarı kart sınırındaki isimlerdi. 66. dakikada sarı kart gören Yekta cezalı duruma düştü.
Antalyaspor cephesinde kaleci Ruud Boffin, Yekta Kurtuluş ve stoper Chico sarı kart sınırındaki isimlerdi. 66. dakikada sarı kart gören Yekta cezalı duruma düştü. Orta sahada başarılı bir performans sergileyen tecrübeli oyuncu 82. dakikada alkışlarla kenara geldi.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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