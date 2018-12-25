Yekta kurtulamadı – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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Yekta kurtulamadı

Yekta kurtulamadı

cephesinde kaleci , ve stoper Chico sınırındaki isimlerdi. 66. dakikada sarı kart gören Yekta cezalı duruma düştü.

cephesinde kaleci , ve stoper Chico sınırındaki isimlerdi. 66. dakikada sarı kart gören Yekta cezalı duruma düştü. Orta sahada başarılı bir performans sergileyen tecrübeli oyuncu 82. dakikada alkışlarla kenara geldi.

  1. 25.12.2018
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