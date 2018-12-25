Antalya’da 5 farklı isim – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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Antalya’da 5 farklı isim

Antalya’da 5 farklı isim

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligde oynadıkları son maçın 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligde oynadıkları son maçın 11'inde 5 değişikliğe gitti. Korkmaz, Malatyaspor maçında cezalı duruma düşen Diego, Celustka, Maicon ve Doğukan ile sakat Mevlüt'ün yerine Bahadır Öztürk, Cissokho, Zeki Yıldırım, Yekta ve Doukara'yı sahaya sürdü.

  1. 25.12.2018
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