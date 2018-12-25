Antalya’da 5 farklı isim
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligde oynadıkları son maçın 11'inde 5 değişikliğe gitti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligde oynadıkları son maçın 11'inde 5 değişikliğe gitti. Korkmaz, Malatyaspor maçında cezalı duruma düşen Diego, Celustka, Maicon ve Doğukan ile sakat Mevlüt'ün yerine Bahadır Öztürk, Cissokho, Zeki Yıldırım, Yekta ve Doukara'yı sahaya sürdü.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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