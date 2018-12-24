Antalyaspor - Fenerbahçe maçında şok sakatlık!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.
Mücadelenin 18. dakikasında Mehmet Ekici ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Chico'nun yerine Harun Alpsoy oyuna dahil oldu.
Chico'ya ilk müdahaleyi Fenerbahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu yaptı.
Ambulansla hastaneye götürülen Brezilyalı futbolcunun burnunun kırıldığı kaydedildi
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- 24.12.2018 20:37
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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