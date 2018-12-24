Antalyaspor - Fenerbahçe maçında şok sakatlık! – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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- maçında şok sakatlık!

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında şok sakatlık!

'in 17. haftasında oynanan - maçında tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 18. dakikasında ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Chico'nun yerine Harun Alpsoy oyuna dahil oldu.

Chico'ya ilk müdahaleyi Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu yaptı.

Ambulansla hastaneye götürülen Brezilyalı futbolcunun burnunun kırıldığı kaydedildi

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  1. 24.12.2018 20:37
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