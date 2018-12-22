Fenerbahçe’yi yeneceğiz – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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’yi yeneceğiz

Fenerbahçe’yi yeneceğiz

Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Rakibin durumu yanıltmasın. Zor maç” dedi.

'de pazartesi günü F.Bahçe ile karşılaşacak 'da , rakiplerinin durumunun aldatıcı olabileceğini belirterek, "Evimizde kazanmak istiyoruz. Onlar için ne kadar zorsa bizim için de zor" dedi. 'nda üst tura yükselmelerinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Korkmaz, genç oyunculardan memnun olduğunu söyledi. Korkmaz, transferin maçından sonra şekilleneceğini belirtti.
  1. 22.12.2018
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