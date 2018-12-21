Antalyaspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
21 Aralık 2018, Cuma
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maçının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

, pazartesi günü oynayacağı maçı hazırlıklarına yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

ekiplerinden , pazartesi günü sahasında 'yi konuk edecek.

Kırmızı beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Antalyaspor'da dün oynanan maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı çalıştı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen ikinci bölümünde, Bülent Korkmaz futbolcularına taktik çalıştırdı. Küçük sahada kaleli taktik çalışmasında Korkmaz, futbolcularından topa sahip olmak için mücadele etmelerini istedi.


Antrenmana kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek Maicon, Celustka, Diego ve sakat Charles ile Mevlüt katılmadı. Çalışmalar sırasında futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

  1. 21.12.2018 13:51
  2. Güncelleme: 21.12.2018 14:45
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