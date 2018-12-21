Antalyaspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Kırmızı beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Antalyaspor'da dün oynanan Darıca Gençlerbirliği maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı çalıştı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen ikinci bölümünde, Bülent Korkmaz futbolcularına taktik çalıştırdı. Küçük sahada kaleli taktik çalışmasında Korkmaz, futbolcularından topa sahip olmak için mücadele etmelerini istedi.



Antrenmana kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek Maicon, Celustka, Diego ve sakat Charles ile Mevlüt katılmadı. Çalışmalar sırasında futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.