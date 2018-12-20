Antalyaspor Olcan ve Danilo ile yollarını ayırdı
20 Aralık 2018, Perşembe
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Olcan ve Danilo ile yollarını ayırdı

Antalyaspor Olcan ve Danilo ile yollarını ayırdı

, takımda fazla forma şansı bulamayan ve Danilo ile yollarını ayırdı.

ekiplerinden , sezon başında transfer edilen ancak takımda fazla forma şansı bulamayan 'la yollarını ayırdı. Sezon başında 1 yıllık anlaşma imzalanan 32 yaşındaki bu futbolcunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

DANILO DA AYRILDI
Kırmızı beyazlı ekip, 2016 yılında 'nın Dnipro takımından ayrıldıktan sonra sözleşme imzaladığı orta saha oyuncusu 28 yaşındaki Danilo (Richard Danilo Maciel Sousa Campos) ile de yollarını ayırdı. Danilo, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Her iki futbolcu da kulüpten ayrıldı.

  1. 20.12.2018 11:22
  2. Güncelleme: 20.12.2018 13:21
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