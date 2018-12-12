Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
12 Aralık 2018, Çarşamba
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'da maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Antrenmanı izleyen bir grup öğrenci, futbolculara destek verdi.

, 'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Evkur 'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde antrenman yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Korkmaz, daha sonra futbolculara iki grup halinde minyatür kaleli sahalarda taktiksel çalışma yaptırdı.

Kaleciler ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan, bir grup öğrenci de antrenmanı izledi. Oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, futbolculara destek verdi.

  1. 12.12.2018 16:14
  2. Güncelleme: 12.12.2018 17:25
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