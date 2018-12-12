Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Antrenmanı izleyen bir grup öğrenci, futbolculara destek verdi.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenman yaptı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Korkmaz, daha sonra futbolculara iki grup halinde minyatür kaleli sahalarda taktiksel çalışma yaptırdı.
Kaleciler ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.
Öte yandan, bir grup öğrenci de antrenmanı izledi. Oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, futbolculara destek verdi.
- 12.12.2018 16:14
- Güncelleme: 12.12.2018 17:25
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Ekuban'ın tapusu alınacak!
Toplam 2
Yorum
karalastikli kanon kesinlikle alınsın.Burak başakşehire atılsın karşılığında visca.Onur bjk atılsın karşılığında babel alınsın.Antony gs ye,eren bize.
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Abdurrahim Albayrak: "O güzel günlere iki hafta kaldı"
Toplam 1
Yorum
austin yine beklentiyi kendileri yükseltiyor altıüstü türkiye liginden bi forvet ve ortalama bir forvet bulunacak hepsi o.
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Toplam 3
Yorum
austin bu feghouli oynamazmı bu yoklukta dedik kaç maç yaralanılmadı şu adamdan nedeni de yok onyekurudan 1 milyon daha ii oyuncu
Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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