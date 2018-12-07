Antalyaspor en iyi sezonlarından birini geçiriyor

Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgileri ile iki haftayı puansız tamamladıktan sonra Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek rahatlayan Antalyaspor, bu hafta kazanırsa son 10 yılın en iyi puanına bir kez daha ulaşacak. 23 puanda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı kazandığı takdirde 26 puana ulaşacak ve 2012-2013 sezonunda 15 maçta yakaladığı 26 puanlık rekorunu yakalamış olacak.



EN İYİ SEZONU

Sezon sonunda kulüp tarihinin rekorunu kırdığı 2016-2017 sezonunu şimdiden geride bırakan Antalyaspor, o sezon 14'üncü haftayı 17 puanla 9'uncu sırada tamamlamıştı. 14'üncü haftalar itibariyle 26 puanla en iyi sezonunu 2012-2013'te geçiren Akdeniz ekibi, o sezon ilk yarıyı 30 puanla 3'üncü sırada tamamlamış, sezon sonunda ise 47 puanda kalarak 7'ncilikle yetinmişti. Antalyaspor, 2009-2010 sezonunda da 14'üncü haftayı 20 puanda geçmesine rağmen 10'uncu sırada yer almıştı.