Antalyaspor en iyi sezonlarından birini geçiriyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, son 10 yılın en iyi ikinci sezonunu yaşıyor. Kırmızı-beyazlı takım bu hafta Bursa deplasmanından galibiyetle dönerse ligde son 10 yılın en iyi ilk 15 hafta rekorunu yakalayacak.
Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgileri ile iki haftayı puansız tamamladıktan sonra Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek rahatlayan Antalyaspor, bu hafta kazanırsa son 10 yılın en iyi puanına bir kez daha ulaşacak. 23 puanda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı kazandığı takdirde 26 puana ulaşacak ve 2012-2013 sezonunda 15 maçta yakaladığı 26 puanlık rekorunu yakalamış olacak.
EN İYİ SEZONU
Sezon sonunda kulüp tarihinin rekorunu kırdığı 2016-2017 sezonunu şimdiden geride bırakan Antalyaspor, o sezon 14'üncü haftayı 17 puanla 9'uncu sırada tamamlamıştı. 14'üncü haftalar itibariyle 26 puanla en iyi sezonunu 2012-2013'te geçiren Akdeniz ekibi, o sezon ilk yarıyı 30 puanla 3'üncü sırada tamamlamış, sezon sonunda ise 47 puanda kalarak 7'ncilikle yetinmişti. Antalyaspor, 2009-2010 sezonunda da 14'üncü haftayı 20 puanda geçmesine rağmen 10'uncu sırada yer almıştı.
- 7.12.2018 10:44
- Güncelleme: 7.12.2018 11:47
-
Trabzonspor'da Mete Kalkavan infiali!
Toplam 1
Yorum
rigby noldu kardeşim geçen hafta ortak açıklama yapıodunus hakemlerin arkasındayız diye! bence simdi hic konusmayın
-
Türkiye - Moldova maçı Eskişehir'de oynanacak
Toplam 1
Yorum
özkan Federasyona belli olmaz yarın maçın stadını değiştirebilir es es liler fazla ümitlenmesin daha önce olduğu gibi saygılar.
-
Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 5
Yorum
hakkımızı yirsoun tff hiç tahrik unsuru yok mu.haksız penaltı var.bu takımın hakkı yenmiş bari bir maç inirim yapayım diyen yokmu.hakkımız yeniliyor.
Antalyaspor en iyi sezonlarından birini geçiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.