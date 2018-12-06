"Üç haftalık zor bir sürece giriyoruz"
06 Aralık 2018, Perşembe
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: "Üç haftalık zor bir sürece giriyoruz"

Bülent Korkmaz: "Üç haftalık zor bir sürece giriyoruz"

:" ve Evkur ile deplasmanda, ile de evimizde oynayacağız. Bu maçlardan alacağımız puanlarla ligin ikinci yarısına avantajlı girmeyi hedefliyoruz"

Antalyaspor Teknik Direktörü , 'in 15. haftasında deplasmanda oynayacakları maçından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirterek, "Üç haftalık zor bir sürece giriyoruz." dedi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bu hafta zor ve taraftar baskısı olan bir deplasmanda oynayacaklarını söyledi.

Bursaspor'un agresif ve rakibe yakın temasla oynamayı seven bir takım olduğunu anlatan Korkmaz, "Aynı reaksiyonu göstermek zorundayız. İstatistiklere baktığımızda, kazandığımız maçlarda rakipten daha fazla koşmuşuz, mücadele etmişiz. Aynı şekilde devam etmeniz gerekir." diye konuştu.

KORKMAZ, HAFTA İÇİNDE RAKİPLERİ ANALİZ ETTİKLERİNİ AKTARARAK, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Zor bir karşılaşma olacak ama o koşuyu, reaksiyonu sahada gösterip, iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Üç haftalık zor bir sürece giriyoruz. Bursaspor ve Evkur ile deplasmanda, ile de evimizde oynayacağız. Bu maçlardan alacağımız puanlarla ligin ikinci yarısına avantajlı girmeyi hedefliyoruz."

Transfer çalışmaları

"Ara dönemi için transfer çalışması var mı?" yönündeki soru üzerine Korkmaz, aldıkları puanların ve ilk yarıyı nerede bitirdiklerinin önemli olduğunu belirtti.

Her zaman için transfer olacakmış gibi futbolcu izleme komitesinin devamlı oyuncuları takip etmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Ona göre portföy oluşturulması gerekiyor. Yapılırsa yapılır, yapılmazsa oturur konuşuruz." değerlendirmesini yaptı.

  1. 6.12.2018 12:25
  2. Güncelleme: 6.12.2018 13:22
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