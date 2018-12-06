Antalyaspor'da Bursaspor hazırlığı sürüyor
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Antalyaspor, deplasmanda pazar günü Bursaspor ile karşılaşacak. Atilla Konuk Tesisleri'nde Kırmızı beyazlı ekip teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yağmurlu havada gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı beyazlılar daha sonra kuvvet ve kondisyon çalıştı.
Antrenmanın basına kapalı ikinci bölümünde ise teknik direktör Bülent Korkmaz, futbolcularına taktik çalışması yaptırdı.
Antrenmanda sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Doukara, fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı. Teknik direktör Bülent Korkmaz da golcü futbolcuyla bir süre sohbet edip sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
- 6.12.2018 13:59
- Güncelleme: 6.12.2018 16:12
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ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
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klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
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murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
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