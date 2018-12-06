Antalyaspor'da Bursaspor hazırlığı sürüyor
06 Aralık 2018, Perşembe
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'da hazırlığı sürüyor

Antalyaspor'da Bursaspor hazırlığı sürüyor

, 'in 15'inci haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

'in 15'inci haftasında , deplasmanda pazar günü ile karşılaşacak. Atilla Konuk Tesisleri'nde Kırmızı beyazlı ekip yönetiminde yağmurlu havada gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı beyazlılar daha sonra kuvvet ve kondisyon çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı ikinci bölümünde ise teknik direktör Bülent Korkmaz, futbolcularına taktik çalışması yaptırdı.
Antrenmanda sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Doukara, fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı. Teknik direktör Bülent Korkmaz da golcü futbolcuyla bir süre sohbet edip sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

  1. 6.12.2018 13:59
  2. Güncelleme: 6.12.2018 16:12
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