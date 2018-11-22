Antalyaspor taktik çalıştı
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    taktik çalıştı

    Antalyaspor taktik çalıştı

    , maçı hazırlıklarına yönetiminde yaptığı taktik çalışmayla devam etti.

    'in 13'üncü haftasında , deplasmanda cumartesi günü ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    yönetimindeki antrenman ısınma ve koşuyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar antrenmanın basına kapalı ikinci bölümünde taktik çalışması yaptı. Korkmaz, futbolcularına kaleli taktik maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının taktiğini çalıştırdı.
    Kırmızı beyazlılarda Charles'in katılmadığı antrenmanda Hakan Özmert ile Olcan Adın salonda fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

    1. 22.11.2018 14:09
    2. Güncelleme: 22.11.2018 15:32
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