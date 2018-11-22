Antalyaspor taktik çalıştı
Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı taktik çalışmayla devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Antalyaspor, deplasmanda cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman ısınma ve koşuyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar antrenmanın basına kapalı ikinci bölümünde taktik çalışması yaptı. Korkmaz, futbolcularına kaleli taktik maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının taktiğini çalıştırdı.
Kırmızı beyazlılarda Charles'in katılmadığı antrenmanda Hakan Özmert ile Olcan Adın salonda fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
- 22.11.2018 14:09
- Güncelleme: 22.11.2018 15:32
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ZTK kura çekimi 23 Kasım'da
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Yorum
EMRE GÜZEL BİR KURA OLSUN
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Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Yorum
taraftar Bence Konyaspor bu maça gitmemeli.Maçın hakemi daha önce gs de basketbol oynamış Hüseyin Göçek. Vatandaslar herşeyi biliyor
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Gökhan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
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serhat GENÇ Başın sağolsun Gökhan kardeşim, allah sabırla versin
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