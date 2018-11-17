Afganistan’la hazırlık maçı – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’la hazırlık maçı

    Afganistan’la hazırlık maçı

    Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Antalya, A ile hazırlık maçı yapacak.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-beyazlılar Serik ilçesindeki İsmail Doğan Stadı'nda bugün saat 14.00'te A ile karşı karşıya gelecek.
    1. 17.11.2018
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