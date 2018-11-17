Afganistan’la hazırlık maçı
Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Antalya, Afganistan A Milli Takımı ile hazırlık maçı yapacak.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-beyazlılar Serik ilçesindeki İsmail Doğan Stadı'nda bugün saat 14.00'te Afganistan A Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.
- 17.11.2018
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