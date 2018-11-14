Antalyaspor’dan transfer açıklaması
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Antalyaspor’dan açıklaması

    Antalyaspor’dan transfer açıklaması

    Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Gündemimizde yok ama hocamız bizden böyle bir talepte bulunursa değerlendireceğiz" dedi

    'in 12. haftasında sahasında Akhisarspor'a 90+2. dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Antalyaspor, verilen 3 günlük iznin ardından yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanıyor. A 'ın ve ile oynayacağı milli müsabakalar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen kırmızı-beyazlılar, BB Erzurumspor maçına odaklandı.

    Akhisarspor mücadelesini değerlendiren Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, son dakikalarda gelen golün takımın moralini bozduğunu ancak şu anda takımın BB Erzurumspor maçına kitlendiğini söyledi. Ligin uzun bir maraton olduğunu hatırlatan Süğlün, "Bu yüzden moral bozmaya mahal yok. Önemli olan milli maç arasından sonraki BB Erzurumspor maçı. Herkes o maça kitlenmiş durumda. Maç esnasında çok büyük bir moral bozukluğu oldu ama şu anda öyle bir şey söz konusu değil. O maçı unuttuk" diye konuştu.

    "GÜNDEMİMİZDE TRANSFER YOK"
    Süğlün, Antalyaspor'un devre arasında yapıp yapmayacağı konusunda ise, "Hocamızdan şu ana kadar gelen bir talep olmadı.

    Gündemimizde transfer yok ama hocamız bizden böyle bir talepte bulunursa değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

    1. 14.11.2018 12:39
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