Antalya’ya haciz şoku – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    ’ya haciz şoku

    Ligde bugün Akhisar'ı konuk edecek olan 'da şok bir gelişme yaşandı. Güney ekibinin başkanı Ali Şafak Öztürk, kendisinden önce koltukta oturan Cihan Bulut ve eski yönetici Şükrü Ülker'in alacaklarına karşılık hesaplarına haciz koydurduğunu açıkladı.
    1. 11.11.2018
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