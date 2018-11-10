‘Lig bu sezon daha dengeli’ – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    ‘Lig bu sezon daha dengeli’

    ‘Lig bu sezon daha dengeli’
    'nın sağ beki , bu sezon ligin daha dengeli olduğunu söyledi. 24 yaşındaki oyuncu, "Her takım birbirini yenebiliyor. Çok zayıf takım yok ama güçlü de yok" dedi. , Gine'de oynaması için gelen teklifi kabul etmediğini ve 'yi beklediğini belirtti.
    1. 9.11.2018 23:22
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