‘Milli araya Akigo zaferiyle girelim’ – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    ‘Milli araya Akigo zaferiyle girelim’

    ‘Milli araya Akigo zaferiyle girelim’

    Ligin flaş ekibi , zor günler geçiren Akhisar’ı da eli boş göndermek istiyor.

    Teknik Direktör , "Taraftarımızın da devreye girmesiyle keyifli güzel bir maç olacak. Şu anda her şey istediğimiz gibi istikrarlı bir şekilde gidiyor. Bunu devam ettirmek zorundayız. Özellikle, milli araya Akhisar zaferiyle girmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.
    1. 9.11.2018
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