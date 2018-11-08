Bülent Korkmaz: "Akhisar maçı zor geçecek ama kazanmak istiyoruz" – Fotomaç – 08 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    : "Akhisar maçı zor geçecek ama kazanmak istiyoruz"

    Bülent Korkmaz: "Akhisar maçı zor geçecek ama kazanmak istiyoruz"

    Antalyaspor , Akhisarspor maçının zor geçeceğini ama kazanmak istediklerini söyledi.

    Antalyaspor , Akhisarspor maçının zor geçeceğini ama kazanmak istediklerini söyledi.

    'in 12. haftasında Akhisarspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor'da Teknik Korkmaz Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Geçen haftaki deplasmanından alınan galibiyet hakkında değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, zor bir deplasmanda istedikleri oyunu oynayarak 3 puanla döndüklerini söyledi. Ligde her maçın zorlaşmaya başladığını dile getiren Korkmaz, "Akhisar maçının da zor geçeceğini düşünüyorum. Bu maçı zihinsel olarak iyi analiz ettik hafta boyunca. Kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu konsantrasyonu ve odaklanmayı yoğun şekilde yaşamalıyız. Kasımpaşa'da olduğu gibi Akhisar maçında da çok çabuk oynamamız gerekiyor. Milli ara öncesi maçı kazanmak istiyoruz. Akhisar savunmayı doğru yapan iyi mücadele eden bir takım. Rakibimizden daha fazla koşmalı ve mücadele etmeliyiz. Kazanma hissini yoğun yaşamalıyız."diye konuştu.

    KORKMAZ'DAN İSTİKRAR VURGUSU
    Ligde her şeyin şu an istedikleri gibi gittiğini kaydeden Bülent Korkmaz, "Bu istikrarı devam ettirmemiz gerekiyor. Bu maçı kazanmak istiyoruz ama zor geçecek" dedi. Charles'in sakatlığının devam ettiğini aktaran Korkmaz, bileğinde sorun olan Hakan'ın ise bugün değil yarın antrenmana katılacağını söyledi.

    "BÜYÜK HEDEFİMİZ YOK"
    Ligi bu sene doğru şekilde bitirmek istediklerini kaydeden Korkmaz, "Öyle bir büyük hedefimiz yok. Bu sene doğru ve istikrarlı gidebilmek önemli. Ondan sonraki senelerde bu kulüp, o zaman düşündükleri hedefe ulaşacaklarını düşünüyorum. Alt yapıda bu potansiyel var. Aidiyet duygusuna sahip oyuncularla hedefi yükseltme olabilir."diye konuştu.

    "Devamlı değişim istikrar getirmez"
    Yöneticilerin her zaman takımın üstlere oynamasını istediğini ifade eden başarılı teknik adam, "Kulübün başına geliyorsanız bu hedefler olacaktır. Bizim için bu sene çok önemlidir. İstikrar her şeyin başıdır. Devamlı değişim bir istikrarı getirmez. Ben kulüpçü bir adamım. Kimsenin kulübün üzerinde olacağını düşünmüyorum. Kulüp her zaman için var olan, var olmaya devam edecek bir kurumdur. Bizler gelip geçiciyiz" diye konuştu.
    1. 8.11.2018 13:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bülent Korkmaz: "Akhisar maçı zor geçecek ama kazanmak istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN