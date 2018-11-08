Antalyaspor’da Akhisarspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 08 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ’da Akhisarspor maçı hazırlıkları

    Antalyaspor’da Akhisarspor maçı hazırlıkları

    , ’in 12. haftasında sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü saat 19.00'da sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıkarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör yönetiminde koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti. Pas ve kanat organizasyonları çalışan kırmızı-beyazlılarda Bülent Korkmaz, oyuncularıyla aktif olarak antrenmanın içinde yer aldı. ekibi, daha sonra yarı sahada taktik çalıştı.

    Antrenmana sakatlıkları bulunan Charles ve Hakan Özmert katılmadı.
    1. 8.11.2018 13:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor’da Akhisarspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN