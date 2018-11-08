Antalya’da transfer – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Antalya’da transfer

    Antalya’da transfer
    'da 2011-2014 arasında forma giyen 34 yaşındaki orta saha , 'ın ekibinde antrenör olarak göreve başladı. Aktif futbol hayatını bıraktıktan sonra yeniden Antalyaspor'a dönen Dağaşan, kırmızı beyazlıların Akhisarspor hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda takımdaki yerini aldı.
    1. 8.11.2018
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