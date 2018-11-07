Antalyaspor Süper Lig 12'nci haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Antalyaspor, 11 Kasım Pazar Günü saat 19.00'da oynanacak karşılamanın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Taktiksel çalışmalar üzerinde duran teknik direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı beyazlı ekip daha sonra Akhisarspor maçında uygulanacak oyun taktiklerini çalıştı. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.