Antalyaspor'da, Akhisar Belediyespor hazırlığı
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    'da, hazırlığı

    Antalyaspor'da, Akhisar Belediyespor hazırlığı

    Spor Toto 'de sahasında Akhisar Belediyepor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor

    12'nci haftasında sahasında 'u konuk edecek. Antalyaspor, 11 Kasım Pazar Günü saat 19.00'da oynanacak karşılamanın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Taktiksel çalışmalar üzerinde duran teknik direktör gözetimindeki antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı beyazlı ekip daha sonra Akhisarspor maçında uygulanacak oyun taktiklerini çalıştı. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

    1. 7.11.2018 16:33
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