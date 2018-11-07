Antalyaspor'da, Akhisar Belediyespor hazırlığı
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor sahasında Akhisar Belediyepor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor
Antalyaspor Süper Lig 12'nci haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Antalyaspor, 11 Kasım Pazar Günü saat 19.00'da oynanacak karşılamanın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Taktiksel çalışmalar üzerinde duran teknik direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı beyazlı ekip daha sonra Akhisarspor maçında uygulanacak oyun taktiklerini çalıştı. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.
- 7.11.2018 16:33
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tutkun61 Seven ağlar kızar hırs duyar.Bunlar insani duygulardır ama hata da yapabilir.Yine de kaldırıp atamayız çünkü adam trabzonun efsanesi.
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