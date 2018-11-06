Deplasman kralı Antalya – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Deplasman kralı Antalya

    Deplasman kralı Antalya
    Sezonun flaş takımlarından , deplasmanda rakip tanımıyor. Son olarak Kasımpaşa'yı İstanbul'da 2-1'lik skorla deviren kırmızı-beyazlılar, dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu. Çıktığı 6 deplasman karşılaşmasında 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan kazanan Güney ekibi, dış saha puan durumunda zirveye çıkmayı başardı. Kayseri ve Başakşehir'e karşı sahadan yenilgiyle ayrılan 'ın öğrencileri, Beşiktaş, Ankaragücü, Alanyaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarından zaferle ayrıldı.
    1. 6.11.2018
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