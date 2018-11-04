Pınar Karşıyaka'da operasyon kapıda
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetin ardından Galatasaray'a deplasmanda 81-71 yenilerek fren yapan Pınar Karşıyaka'da kadroda operasyon için düğmeye basıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetin ardından Galatasaray'a deplasmanda 81-71 yenilerek fren yapan Pınar Karşıyaka'da kadroda operasyon için düğmeye basıldı.
Ligde bu sezon 5 maçta 3 yenilgi alan ve Galatasaray'a ilk galibiyetini tattıran yeşil-kırmızılılarda uzun forvet Kameron Chatman'la yolların ayrılıp yerine son olarak Banvit'te forma giyen Stefan Bircevic'in alınması gündemde.
Ülkemizde geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da oynayan 29 yaşındaki Bircevic'le prensipte anlaşıldığı, çaylak olarak takıma katılıp fazla süre bulamayan Chatman'ın sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi. Bircevic, geçen hafta ayrıldığı Banvit'te ligde 4.5 sayı, 5.8 ribaund, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8.3 sayı, 3 ribaundla görev yaptı. Karşıyaka, kadroda yerli değişikliği yapmayı da planlıyor.
- 4.11.2018 14:57
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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