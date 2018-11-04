Pınar Karşıyaka'da operasyon kapıda – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    'da operasyon kapıda

    <a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a>'da operasyon kapıda

    'nde üst üste 2 galibiyetin ardından 'a deplasmanda 81-71 yenilerek fren yapan 'da kadroda operasyon için düğmeye basıldı.

    'nde üst üste 2 galibiyetin ardından 'a deplasmanda 81-71 yenilerek fren yapan 'da kadroda operasyon için düğmeye basıldı.

    Ligde bu sezon 5 maçta 3 yenilgi alan ve 'a ilk galibiyetini tattıran yeşil-kırmızılılarda uzun forvet Kameron Chatman'la yolların ayrılıp yerine son olarak Banvit'te forma giyen Stefan Bircevic'in alınması gündemde.

    Ülkemizde geçen sezon 'da oynayan 29 yaşındaki Bircevic'le prensipte anlaşıldığı, çaylak olarak takıma katılıp fazla süre bulamayan Chatman'ın sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi. Bircevic, geçen hafta ayrıldığı Banvit'te ligde 4.5 sayı, 5.8 ribaund, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8.3 sayı, 3 ribaundla görev yaptı. Karşıyaka, kadroda yerli değişikliği yapmayı da planlıyor.

    1. 4.11.2018 14:57
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