Antalya şov
Akdeniz ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçta Diego ve Doukara’yla kazandı. Deplasmanda üst üste 3. zaferine imza attı
'Galibiyeti hak ettik'
Antalya Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi. Korkmaz, "Genelde topun ve oyunun hakimi bizdik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İstikrarlı bir şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.
'İki duran topla yenildik'
Paşa'da Mustafa Denizli, sonucu iki duran topun belirlediğini söyledi. Denizli, "Düşündüklerimizin önemli bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz bir maçta puan alamadık. Penaltı ve frikik, sonucu tayin etti" diye konuştu.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
Antalya şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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