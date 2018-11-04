Antalya şov – Fotomaç – 04 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    şov

    <a href="/index/antalya?id=7d09b1e1-861f-4c00-9b4c-4ebaeb0247fd" class="" rel="tag">Antalya</a> şov

    ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçta ve ’yla kazandı. Deplasmanda üst üste 3. zaferine imza attı

    Süper Lig'de , 'yı da 2-1'le geçti. Veysel'in golüyle öne geçen Paşa, frikik organizasyonunda 'nun jeneriklik golüne engel olamadı. İkinci yarıda 54'te 'ın şutu direkten döndü. 81'de penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan , kırmızı-beyazlıların zaferini ilan etti: 1-2. Yenilmezlik serisini 3'e yükselten ekibi, deplasmanda üst üste 3, toplamda 4. galibiyetinin altına imza attı. 'yle 4 karşılaşma sonra ilk yenilgisini alan ise 3 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

    'Galibiyeti hak ettik'
    Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi. Korkmaz, "Genelde topun ve oyunun hakimi bizdik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İstikrarlı bir şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

    'İki duran topla yenildik'
    Paşa'da , sonucu iki duran topun belirlediğini söyledi. Denizli, "Düşündüklerimizin önemli bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz bir maçta puan alamadık. Penaltı ve frikik, sonucu tayin etti" diye konuştu.
    1. 4.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN