Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz" – Fotomaç – 27 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    : "Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz"

    Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz"

    , "Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz. 1 puan bizim gibi takımlar için çok iyi, belki evimizde oynuyorsunuz ama kaybetmemek her zaman için iyi" dedi.

    'in 10'uncu haftasında 1-1 sona eren ile karşılaşmasının ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Antalyaspor'da teknik direktör , oyuncularını sahadaki mücadelesinden dolayı tebrik etti. Antalyaspor'un gol yiyene kadar pas oranı yüksek, oyunun yönünü değiştiren, gol pozisyonuna giren takım olduğunu aktaran Korkmaz, "Golü yiyene kadar çok iyi oynadık. Ev sahibi takım olarak gole kadar sahada iyi oynadık. Gol yedikten sonra biraz bocaladık. Oyun ortadaydı ama genelinde oyuna hakim olmaya çalışan, pozisyona girmeye çalışan taraftık. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Gerçekten kora kor mücadele vardı. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz. 1 puan bizim gibi takımlar için çok iyi, belki evimizde oynuyorsunuz ama kaybetmemek her zaman için iyi" diye konuştu.

    1. 27.10.2018 21:50
    2. Güncelleme: 27.10.2018 21:54
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