Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz"
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz. 1 puan bizim gibi takımlar için çok iyi, belki evimizde oynuyorsunuz ama kaybetmemek her zaman için iyi" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında 1-1 sona eren Antalyaspor ile Trabzonspor karşılaşmasının ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, oyuncularını sahadaki mücadelesinden dolayı tebrik etti. Antalyaspor'un gol yiyene kadar pas oranı yüksek, oyunun yönünü değiştiren, gol pozisyonuna giren takım olduğunu aktaran Korkmaz, "Golü yiyene kadar çok iyi oynadık. Ev sahibi takım olarak gole kadar sahada iyi oynadık. Gol yedikten sonra biraz bocaladık. Oyun ortadaydı ama genelinde oyuna hakim olmaya çalışan, pozisyona girmeye çalışan taraftık. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Gerçekten kora kor mücadele vardı. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz. 1 puan bizim gibi takımlar için çok iyi, belki evimizde oynuyorsunuz ama kaybetmemek her zaman için iyi" diye konuştu.
- 27.10.2018 21:50
- Güncelleme: 27.10.2018 21:54
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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