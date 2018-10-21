Antalya hazır – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    hazır

    <a href="/index/antalya?id=7d09b1e1-861f-4c00-9b4c-4ebaeb0247fd" class="" rel="tag">Antalya</a> hazır

    'ya konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

    'ya konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda futbolcuların, taktik çalıştıkları aktarıldı.

    1. 21.10.2018
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