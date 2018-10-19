Antalyaspor'da Alanya hazırlığı – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    'da Alanya hazırlığı

    Antalyaspor'da Alanya hazırlığı

    , pazar günü deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarına yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

    'in 9'uncu haftasında , pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar taktik çalışma yaptı. Çift kale taktik maçında Korkmaz oyuncularını sık sık durdurarak uyarıda bulundu. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Sakatlığı nedeniyle Charles'in yer almadığı antrenmanda Barrada ile Drole takımdan ayrı çalıştı.

    1. 18.10.2018 18:52
    2. Güncelleme: 19.10.2018 01:32
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