Antalyaspor'da Alanya hazırlığı
Antalyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar taktik çalışma yaptı. Çift kale taktik maçında Korkmaz oyuncularını sık sık durdurarak uyarıda bulundu. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Sakatlığı nedeniyle Charles'in yer almadığı antrenmanda Barrada ile Drole takımdan ayrı çalıştı.
- 18.10.2018 18:52
- Güncelleme: 19.10.2018 01:32
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