Antalyaspor'da Alanya hazırlığı
Antalyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar taktik çalışma yaptı. Çift kale taktik maçında Korkmaz oyuncularını sık sık durdurarak uyarıda bulundu. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Sakatlığı nedeniyle Charles'in yer almadığı antrenmanda Barrada ile Drole takımdan ayrı çalıştı.
- 18.10.2018 18:52
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
Antalyaspor'da Alanya hazırlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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