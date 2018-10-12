Doukara'nın hayal yolculuğu
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Doukara'nın hayal yolculuğu

    Doukara'nın hayal yolculuğu

    'da Senegalli göçmen bir ailenin 7 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen 'un golcüsü , çocukluğunda geceleri süper markette reyon düzenleyicisi olarak çalışırken yıldız futbolcu olmayı hayal ettiğini söyledi.

    Hayallerine ulaşıp , ve ardından 'de forma giyen Doukara, "Hedefim yapacağım katkılarla 'un ligi hak ettiği yerde tamamlamasıdır" dedi.


    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un golcüsü , 1950 yılında 'ya göç eden Senegalli ailenin 7 çocuğundan en küçüğü olarak dikkati çeken hayat hikayesini, sevgisini ve futbolculuğundaki başarısının sırlarını anlattı. Ağabeyleriyle sokakta futbol oynarken 5-6 yaşında futbolcu olmayı hayal ettiğine değinen Doukara, 14 yaşında yaşadığı semtin takımı Chatillon Kulübü'nde forma giymeye başladığını söyledi. Eğitim hayatını lise 1'e kadar sürdürebildiğini aktaran Doukara, amatör futbolculuk döneminde süper market reyonlarında çalıştığını dile getirdi.


    SÜPER MARKET REYONUNDAN SÜPER LİG'E
    Amatör takımda futbol oynadığı dönemde 'yı örnek aldığını belirten Doukara, "Profesyonel futbola başlamadan önce çalışan biriydim. Süpermarkette gece reyonların düzenlenmesini yapıyordum. Futbolcu olmasaydım da herhangi bir mesleği yapabilirdim. Hayalimdeki meslek futbolculuktu onu da başardım. Futbola başladığımda idol olarak Nicolas Anelka'yı aldım diyebilirim. Bunun asıl nedeni onun da benim gibi varoşlardan gelip, hayata tutunabilmesiydi. Çok önemli yolları aşıp, ünlü bir futbolcu olabilmesi benim için örnek alınır yanlarıydı. Futbola başladığım dönemlerde atığı golleri oyun felsefesi ve oyun tarzını benimsiyordum" diye konuştu.


    İTALYA, İNGİLTERE ARDINDAN
    Fransa'da yapılan Vibonese takımının seçmelerinde keşfedilip, İtalya'ya olduğunu anlatan Doukara, hayatını kurmak, hayallerini gerçekleştirmek için 17 yaşında ailesinden ayrıldığını söyledi. İtalya'da Catania ve Juve Stabia takımlarında oynadığına değinen Doukara, forma giydiği takımlarda aldığı eğitimin kişisel gelişimini tamamlayıp, dünyanın her yerinde futbol oynayabilecek seviyeye gelmesini sağladığını kaydetti. İtalya'daki futbol hayatının ardından 'e transfer olarak İngiltere macerasına başlayan Doukara, buradaki 3 sezonun kendisine önemli tecrübe sağladığını vurguladı.


    "HEDEFİM ANTALYASPOR'U HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEK"
    Süper Lig'de ilk olarak forması giyen Doukara, Türkiye'ye futbol oynama kararındaki nedenleri şöyle anlattı:
    "Leeds United'dan sonra bir hava ve ortam değişikliğine ihtiyaç duyduğumu hissettim. Türkiye liginde oynayan arkadaşlarım , gibi isimlerle irtibata geçtim. Ve geldiğim sene Türkiye Süper Ligi'nin yaptığı transferler, Avrupa medyasında çok ses getirdiği için buraya gelmeye karar verdim.

    Geldiğim için herhangi bir pişmanlık duymuyorum. Çok doğru karar aldığımı düşünüyorum. Osmanlıspor'da çok iyi oyuncularla oynadım ve çok iyi bir tecrübeydi benim için. Daha sonra Antalyaspor'a transferim gerçekleşti. Antalya'da çok iyi karşılandım. Fransızlar, Brezilyalı ve Türklerden oluşan bir takım ambiyansı gördüm. Bu güzel ambiyans sonucunda benim de attığım gollerle, başarılı sonuçlar aldık. Antalyaspor'daki bu sezon hedefim, Antalyaspor'un ligi hakkettiği yerde tamamlamasıdır" diye konuştu.

    1. 12.10.2018 16:29
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