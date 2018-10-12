Antalyaspor kuvvet çalıştı
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    kuvvet çalıştı

    Antalyaspor kuvvet çalıştı

    SPOR 'de mücadele eden , 'de Aytemiz 'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

    , ligin 9'uncu haftasında Aytemiz 'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, aletlerle kuvvet çalışması yaptı. Antalyaspor, Pazar günü saat 16.00'da Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak.

    1. 12.10.2018 15:44
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