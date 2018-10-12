Antalyaspor kuvvet çalıştı
SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, 21 Ekim'de Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Antalyaspor, ligin 9'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, aletlerle kuvvet çalışması yaptı. Antalyaspor, 21 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak.
- 12.10.2018 15:44
-
Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
-
Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
-
Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
Antalyaspor kuvvet çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.