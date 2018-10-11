Antalyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    , maçı hazırlıklarına başladı

    Antalyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    'de 13 puanla 6. sırada yer alan , maçının hazırlıklarına başladı.

    , maçının ardından milli ara nedeniyle verilen 3 günlük aranın ardından hazırlıklarına başladı. yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kırmızı beyazlılar düz koşu ile antrenmana başladı.

    Daha sonra beşe iki top kapma oyunu ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, beşe iki top kapma oyununun ardından antrenmanı düz koşu ile bitirdi.
    Kırmızı beyazlılar 21 ekim pazar günü saat 16.00'da Alanya'da Aytemiz ile karşılaşacak.

    1. 11.10.2018 10:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN