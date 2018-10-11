Antalyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'de 13 puanla 6. sırada yer alan Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Antalyaspor, Galatasaray maçının ardından milli ara nedeniyle verilen 3 günlük aranın ardından hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kırmızı beyazlılar düz koşu ile antrenmana başladı.
Daha sonra beşe iki top kapma oyunu ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, beşe iki top kapma oyununun ardından antrenmanı düz koşu ile bitirdi.
Kırmızı beyazlılar 21 ekim pazar günü saat 16.00'da Alanya'da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
- 11.10.2018 10:53
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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