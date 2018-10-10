Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Çok daha iyiyiz" – Fotomaç – 10 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Başkanı : "Çok daha iyiyiz"

    Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Çok daha iyiyiz"

    A Spor’a konuşan Antalya Başkanı Öztürk, “Benim İlk dönemimde bu kadar mücadeleci değildik” dedi.

    Başkanı , takımın durumu ve hedeflerini A Spor'a değerlendirdi. "Geçen sezona göre daha iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah iyi de gider" diyen Öztürk, kulüpteki ilk döneminde takımın bu kadar iyi mücadele edemediğini bu sezon daha istekli olduğunu kaydedip bunu da teknik direktör Bülent Korkmaz'a bağladı ve şöyle dedi: "Kulüpteki ilk dönemimde bu kadar mücadeleci değildik. Mücadele seviyemiz Bülent hoca sayesinde daha üst seviyede. Savaşçı kimliğini takıma yansıtıyor. Hem teknik kadro hem de oyuncularımıza güveniyoruz."
    1. 10.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Çok daha iyiyiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN