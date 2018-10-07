Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Bu sefer aleyhimize oldu"
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, son haftalarda son dakika gollerinin lehlerine olduğunu, Galatasaray maçını ise böyle bir golle kaybettiklerini belirtti.
Öztürk, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalya Stadı'nda Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kadroya göre maçın sonuna kadar doğru şekilde oynadıklarını ifade eden Öztürk, "Son dakikalarda gol gelince moral bozuyor. Lehimize oluyordu son haftalarda. Bu sefer aleyhimize oldu. Elimizden geleni yaptık. Tebrik ediyorum. Taraftarımız da çok iyiydi. Kazanmak isterdik ama kazanamadık." diye konuştu.
Öztürk, hedeflerinin ligi en iyi seviyede tamamamlamak olduğunu dile getirdi.
Ali Şafak Öztürk, deplasman tribünündeki sıkıntının stadın yapısından kaynaklandığını, bu durumu tekrar değerlendirebileceklerini sözlerine ekledi.
- 6.10.2018 22:18
- Güncelleme: 7.10.2018 01:21
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Bu sefer aleyhimize oldu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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