Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Bu sefer aleyhimize oldu" – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Antalyaspor Kulübü Başkanı : "Bu sefer aleyhimize oldu"

    Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Bu sefer aleyhimize oldu"

    Antalyaspor Kulübü Başkanı , son haftalarda gollerinin lehlerine olduğunu, maçını ise böyle bir golle kaybettiklerini belirtti.

    Öztürk, 'in 8. haftasında Antalya Stadı'nda 'a 1-0 yenildikleri maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Kadroya göre maçın sonuna kadar doğru şekilde oynadıklarını ifade eden Öztürk, "Son dakikalarda gol gelince moral bozuyor. Lehimize oluyordu son haftalarda. Bu sefer aleyhimize oldu. Elimizden geleni yaptık. Tebrik ediyorum. Taraftarımız da çok iyiydi. Kazanmak isterdik ama kazanamadık." diye konuştu.

    Öztürk, hedeflerinin ligi en iyi seviyede tamamamlamak olduğunu dile getirdi.

    , deplasman tribünündeki sıkıntının stadın yapısından kaynaklandığını, bu durumu tekrar değerlendirebileceklerini sözlerine ekledi.

    1. 6.10.2018 22:18
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