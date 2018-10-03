Antalyaspor’dan Galatasaray’a gözdağı – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’dan ’a gözdağı

    Antalyaspor’dan Galatasaray’a gözdağı

    'de geride kalan 7 haftanın en dikkat çekici takımı olan , 'ı da gözüne kestirdi.

    'de geride kalan 7 haftanın en dikkat çekici takımı olan , 'ı da gözüne kestirdi. 13 puanla 4. sıraya yükselmenin gurur verici olduğunu ifade eden kırmızı-beyazlı ekibin Asbaşkanı Bora Terzioğlu, "Ankaragücü galibiyeti ile 3 puan daha aldık. 34 haftalık uzun lig maratonunda her deplasman galibiyeti çok önemli. Galatasaray maçına gelince Antalyaspor olarak özellikle evimizde taraftarımız önünde oynadığımız her maçta her zaman 3 puan hedefimiz var" diye iddialı konuştu.
    1. 3.10.2018
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