Antalyaspor kupada iddialı – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    kupada iddialı

    Antalyaspor kupada iddialı
    ZİRAAT üçüncü turunda bugün BAL takımı Karadeniz Ereğli Bld.'ye konuk olacak , rakibini küçümsemiyor. Sivas galibiyetiyle moral bulan ekibi, kupada da yoluna devam etmek istiyor. , kupada gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.
    1. 27.9.2018
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