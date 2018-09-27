Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Suphi Türel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Turgay Soyer yaptı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı nedeniyle İstanbul'da buluna Ali Şafak Öztürk ise genel kurula katılamadı.

Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bora Terzioğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, 19 kişilik aday listelerinin genç ve dinamik bir kadrodan oluştuğunu, bu kadronun şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyeceğini belirtti.

Bu dönemde birlik ve beraberlik içerisinde olunmasını ve geleceğe bakılmasını istediklerini aktaran Terzioğlu, "Antalyaspor, derneğiyle, vakfıyla, anonim şirketiyle, diğer paydaşları ve taraftarıyla bir bütün. Yönetim olarak eleştirilere açığız ancak bu eleştirilerin Antalyaspor'un geleceğine katkı verecek düzeyde olmasını bekliyoruz. Yıkıcı olmaktan çok, yapıcı olunması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Reklam ve sponsorluklar üzerine çalışılması gerektiğine dikkati çeken Terzioğlu, "Antalyaspor olarak geçmişten beri reklam ve sponsorluk gelirlerimizde hakikaten büyük eksiklik var. Halen formamızda hiçbir reklam olmadan mücadele ediyoruz. Bunun üzerine çalışmamız lazım." diye konuştu.

Tek liste için yapılan oylamada, Ali Şafak Öztürk, Nurettin Ünal, Ziya Erbaş, Bora Terzioğlu, Neşet Koçkar, Emin Murat Süğlün, Erhan Erdem, Berkay Bahar, Emre Önen, Özgür Kasapoğlu, Abdurrahman Tolga Çelik, Alparslan Arslanca, Atilla Akıncı, Eser Demir, Mert Osmanlar, Aytaç Altay, Melih Beken, Bekir Kara ve Emin Kemal Hesapçıoğlu'ndan oluşan yönetim kurulu, oy birliğiyle göreve getirildi.

Ali Şafak Öztürk, geçtiğimiz hafta yapılan Antalyaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda da genel başkanlığa seçilmişti.