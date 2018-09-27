Antalyaspor AŞ Genel Başkanı Öztürk oldu
Antalyaspor AŞ Olağanüstü Genel Kurulu'nda, genel başkanlığa Ali Şafak Öztürk seçildi
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Suphi Türel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Turgay Soyer yaptı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı nedeniyle İstanbul'da buluna Ali Şafak Öztürk ise genel kurula katılamadı.
Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bora Terzioğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, 19 kişilik aday listelerinin genç ve dinamik bir kadrodan oluştuğunu, bu kadronun şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyeceğini belirtti.
Bu dönemde birlik ve beraberlik içerisinde olunmasını ve geleceğe bakılmasını istediklerini aktaran Terzioğlu, "Antalyaspor, derneğiyle, vakfıyla, anonim şirketiyle, diğer paydaşları ve taraftarıyla bir bütün. Yönetim olarak eleştirilere açığız ancak bu eleştirilerin Antalyaspor'un geleceğine katkı verecek düzeyde olmasını bekliyoruz. Yıkıcı olmaktan çok, yapıcı olunması gerektiğine inanıyoruz." dedi.
Reklam ve sponsorluklar üzerine çalışılması gerektiğine dikkati çeken Terzioğlu, "Antalyaspor olarak geçmişten beri reklam ve sponsorluk gelirlerimizde hakikaten büyük eksiklik var. Halen formamızda hiçbir reklam olmadan mücadele ediyoruz. Bunun üzerine çalışmamız lazım." diye konuştu.
Tek liste için yapılan oylamada, Ali Şafak Öztürk, Nurettin Ünal, Ziya Erbaş, Bora Terzioğlu, Neşet Koçkar, Emin Murat Süğlün, Erhan Erdem, Berkay Bahar, Emre Önen, Özgür Kasapoğlu, Abdurrahman Tolga Çelik, Alparslan Arslanca, Atilla Akıncı, Eser Demir, Mert Osmanlar, Aytaç Altay, Melih Beken, Bekir Kara ve Emin Kemal Hesapçıoğlu'ndan oluşan yönetim kurulu, oy birliğiyle göreve getirildi.
Ali Şafak Öztürk, geçtiğimiz hafta yapılan Antalyaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda da genel başkanlığa seçilmişti.
- 27.9.2018 17:08
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 2
Yorum
izmirli o tanıtım filmini kimler hazırlamışşa kazanmamız için yapılmış. böyle sunum mu olur arkadaş. herşeyde mi bu kadar geri kalırız arkadaş. ayıp
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 2
Yorum
coven YEDİRİRLER MİYDİ ZATEN .
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Beşiktaş zaten çıkar
Toplam 3
Yorum
muhittin futbolcu,teknik direktör,yönetici,hakem...herşeyden önce düzgün karekter olmalı...Caner kredisini bitirdi...
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