Bülent Korkmaz: "Hak edenin hakkını VAR veriyor" – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    : "Hak edenin hakkını VAR veriyor"

    Bülent Korkmaz: "Hak edenin hakkını VAR veriyor"

    'nın çalıştırıcısı VAR'dan memnun...

    teknik direktörü , maçlarda yaptıkları geri dönüşlerin sırrını verdi. Tecrübeli hoca, "Ligin en çok koşanlarındanız. Yaslandığımız için az gözüküyor" dedi. Korkmaz, VAR içinse "Aleyhimize de lehimize de kararlar oldu. Hepsi doğru çıktı. Adaletli bir sistem olduğunu düşünüyorum. Hak edenin hakkını veriyor" diye konuştu.
    1. 26.9.2018
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