Antalyaspor'un kalecisi Boffin trafik kazası geçirdi
Antalyaspor'un Belçikalı file bekçisi Ruud Boffin (30), dün antrenmandan dönerken Döşemealtı'nda motosikletiyle midibüse çarptı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Boffin, kontrol için hastaneye götürüldü.
Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor galibiyeti sonrası ara vermeden, perşembe günü Karadeniz Ereğli Belediyespor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başlayan Antalyaspor'un kalecisi Ruud Boffin, trafik kazası geçirdi.
Dün teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan çalışma sonrası kent merkezine dönen Belçikalı kaleci, motosikletiyle önünde seyreden 07 YY 268 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolu savrulan Boffin, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen ambulansta ilk tedavisi yapılan Ruud Boffin, kontrol için hastaneye götürüldü. Boffin, kontrolün ardından taburcu edildi.
Bu sezon oynanan 6 maçta 90'ar dakika forma giyen deneyimli file bekçisinin kupa ve lig maçında oynayıp oynamayacağının, sağlık kurulunun vereceği rapor sonrası belli olacağı belirtildi.
- 25.9.2018 14:26
- Güncelleme: 25.9.2018 15:31
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