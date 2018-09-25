Antalyaspor'un kalecisi Boffin trafik kazası geçirdi
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    25 Eylül 2018, Salı
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    'un kalecisi Boffin trafik kazası geçirdi

    Antalyaspor'un kalecisi Boffin trafik kazası geçirdi

    'un Belçikalı file bekçisi (30), dün antrenmandan dönerken Döşemealtı'nda motosikletiyle midibüse çarptı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Boffin, kontrol için hastaneye götürüldü.

    'deki Demir Grup Sivasspor galibiyeti sonrası ara vermeden, perşembe günü Karadeniz ile oynayacağı maçı hazırlıklarına başlayan 'un kalecisi , trafik kazası geçirdi.

    Dün teknik direktör yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan çalışma sonrası kent merkezine dönen Belçikalı kaleci, motosikletiyle önünde seyreden 07 YY 268 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolu savrulan Boffin, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen ambulansta ilk tedavisi yapılan Ruud Boffin, kontrol için hastaneye götürüldü. Boffin, kontrolün ardından taburcu edildi.

    Bu sezon oynanan 6 maçta 90'ar dakika forma giyen deneyimli file bekçisinin kupa ve lig maçında oynayıp oynamayacağının, sağlık kurulunun vereceği rapor sonrası belli olacağı belirtildi.

    1. 25.9.2018 14:26
    2. Güncelleme: 25.9.2018 15:31
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