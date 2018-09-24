Antalyaspor’da kupa mesaisi başladı
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek bu sezon üçüncü galibiyetini elde eden Antalyaspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası 3 turunda karşılaşacağı Karadeniz Ereğlispor maçının mesaisine başladı.
İdman taktiksel ağırlıklı çalışmalarla geçti. Antrenmanın son bölümünde yarım sahada yapılan çift kale maçı ise Antrenör Mustafa Sarp'ın beyaz yelekli takımı kazandı.
- 24.9.2018 13:06
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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 4
Yorum
derbi tahmini 1-BJK maça çıkmaz 2-Seyirci sahaya iner maç bitmez. 3- Kartlar nedeniyle oyuncu sayısı 7nin altına düşer maç bitmez.
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Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız"
Toplam 6
Yorum
kral Ünal hoca berbat goller yiyoruz,tüm defans ve orta sahadan gelenler seyrediyor,Mustafa olmuyor,Novak ın da formsuzluğu belirgin,işimiz zor
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Arıza savunmada!
Toplam 3
Yorum
paşa Husseini iyileşmezse,Gerekirse Kucka yı deneyelim,Mustafa çok formsuz
Antalyaspor’da kupa mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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