Bülent Korkmaz: “3 puanı aldığım için çok mutluyum”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu belirterek, "Geçen haftadaki mağlubiyet sonrası özellikle iç sahada oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyordu. Rakibimizle oynuyorduk ve aldığımız 3 puan çok önemli oldu. 6. haftada 10 puana ulaştık" dedi.

Geriye düştüklerinde oyunu bırakmayıp reaksiyon gösterdiklerini ifade eden Korkmaz, ilk yarının kendi istedikleri skorla kapandığını söyledi. Maçın ikinci yarısında skoru korumaya yönelik oyun sergilediklerini kaydeden Korkmaz, "3 puanı aldığım için çok mutluyum. İyi oynayarak kazanmak önemliydi ama benim için şu aşamada 3 puan almak daha önemli. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Mevlüt bizim için önemliydi. Topu saklama anlamında Doukara ile orada iyi ikili oldular. Burada önemli olan 3 puandı. Çünkü sezonun ilk yarısı düşündüğümüz puanı yakalamamız lazım. İlk yarı zor fikstürümüz var" diye konuştu.



Antalyaspor'un ligin ikinci yarısındaki fikstürüne dikkat çeken Korkmaz, 9 maç kendi sahalarında oynayacaklarını anımsatarak, "6 haftada 10 puan iyi bir puan. Hedeflerimizi oyuncularla paylaşıyoruz. Şu anda puan olarak iyi gidiyoruz. Topun bizde kalması lazım, pası daha çok yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.