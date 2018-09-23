Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor geriye düştüğü maçta Demir Grup Sivasspor'u kendi sahasında 2-1 yendi. Karşılaşmanın 9. dakikada Torje, Doğukan Sinik'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Serkan Tokat, penaltı noktasını gösterdi. Kone, kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 35'te Mevlüt Erdinç'in skoru eşitledi: 1-1. 44'te Mevlüt Erdinç, ceza alanında Braz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Doukara, takımını öne geçirdi: 2-1. İkinci yarıda gol olmayınca Antalya maçı 2-1 kazandı.



HAK ETTİK, KAZANDIK

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz geriden gelerek kazanan oyuncularını kutladı. Korkmaz, "Maçın başında yenik duruma düşmemize rağmen çabuk reaksiyon gösterdik. Arka arkaya bulduğumuz gollerle hak ettiğimiz maçı kazandık" şeklinde konuştu.



KONSANTRE OLAMADIK

Sivasspor teknik direktörü Tümer Tuna ise erken öne geçtikleri maçı konsantrasyon kaybı nedeniyle kaybettiklerini söyledi. Tuna, "Öne geçtikten sonra bir anda skoru koruma çabasına girdik. Bu arada maça konsantre olamayınca yenilgi kaçınılmaz oldu" ifadesini kullandı.



MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Emre topu kale önüne ortaladı. Topa yükselen Torje'ye Doğukan'ın arkadan yaptığı hareketi hakem Serkan Tokat penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Kone topu ağlara gönderdi: 0-1.



17'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan topla buluşan Sangare'nin sert şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.



31'inci dakikada Antalyaspor sağ kanattan Hakan Özmert ile korner atışı kullandı. Kale önüne düşen topa yükselen Diego Angelo'nun kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.



35'inci dakikada Antalyaspor sağ kanattan Hakan Özmert ile köşe vuruşunu kullandı. Mevlüt, ceza alanı içine düşen topa kafa ile yükseldi. Vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin bakışları arasında arka direğin dibinden ağlara gitti: 1-1.



45'inci dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında Doukara ceza alanı sağ çapraz dışından kale önüne topu ortaladı. Mevlüt topu göğsü ile yere indireceği sırada Sivassporlu Braz'un arkadan müdahalesi ile kendisini yerde buldu. Hakem Serkan Tokat tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Doukara'nın şutu ağlara gitti: 2-1.



İlk yarı Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile kapandı.



74'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor, Rybalka ile sol kanattan köşe atışı kullandı. Kale önüne düşen topa Torje'nin kafa vuruşu kaleci Boffin'de kaldı.



78'inci dakikada Emre ceza alanı içinde topla buluştu. Kaleci Boffin ile karşıya kalan Emre'nin vuruşunda top auta gitti.



90'ıncı dakikada rakibin baskısı sonucu Sangare'nin ceza alanı çizgisi dışından kendi kalecisine kafa ile vermek istediği top ters istikamete gidince, kaleci Boffin koşarak kaleye giden topu yakaladı.



90+2'nci dakikada Robinhon'un pasıyla ceza alanına giren Muhammet topu ceza çizgisi üzerine indirdi. Topu önünde bulan Erdoğan'ın vuruşu auta gitti.



Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.