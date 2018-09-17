Antalyaspor geçen sezonu 2'ye katladı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    geçen sezonu 2'ye katladı

    Antalyaspor geçen sezonu 2'ye katladı

    Geçen sezonun ilk 5 haftasını 3 beraberlik 2 mağlubiyetle tamamlayan , sadece 3 puan toplayabilmişti. Akdeniz ekibi bu sezon ilk 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 7 puan toplamayı başardı.

    Kırmızı beyazlılar geçen sezon yönetiminde ligin ilk 5 haftasında galibiyetle tanışamamıştı. İlk haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen kırmızı beyazlı ekip, ligin ikinci haftasında evinde Akhisarspor ile 2-2, bir sonraki hafta deplasmanda Yeni Malatya ile 1-1, dördüncü hafta evinde Galatasaray ile aynı skorla berabere kalmıştı. Beşinci haftada Kayserispor deplasmanında alınan 2-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı.


    Bu sezon yaşanan ekonomik sıkıntılar ve değişen yönetime rağmen teknik direktör yönetiminde başarılı sonuçlar alan , 5 haftada 7 puan topladı. Kayserispor mağlubiyeti ile geçilen ilk haftanın ardından evinde 3-1 geriye düşmesine rağmen Konyaspor'la 3-3 berabere kalan kırmızı beyazlılar, ligin ikinci haftasında puanla tanıştı. Bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanında büyük bir sürprize imza atan Antalyaspor, maçı 3-2 kazandı ve siyah beyazlıların 45 maçlık iç saha yenilmezlik serisine son verdi. Dördüncü hafta Rizespor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden Antalyaspor, art arda ikinci galibiyetine ulaşmış oldu. Antalyaspor bu haftayı ise Medipol Başakşehir deplasmanında 4-0'lık mağlubiyetle tamamladı.

    1. 17.9.2018 11:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor geçen sezonu 2'ye katladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN