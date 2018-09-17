Kırmızı beyazlılar geçen sezon Rıza Çalımbay yönetiminde ligin ilk 5 haftasında galibiyetle tanışamamıştı. İlk haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen kırmızı beyazlı ekip, ligin ikinci haftasında evinde Akhisarspor ile 2-2, bir sonraki hafta deplasmanda Yeni Malatya ile 1-1, dördüncü hafta evinde Galatasaray ile aynı skorla berabere kalmıştı. Beşinci haftada Kayserispor deplasmanında alınan 2-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı.



Bu sezon yaşanan ekonomik sıkıntılar ve değişen yönetime rağmen teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başarılı sonuçlar alan Antalyaspor, 5 haftada 7 puan topladı. Kayserispor mağlubiyeti ile geçilen ilk haftanın ardından evinde 3-1 geriye düşmesine rağmen Konyaspor'la 3-3 berabere kalan kırmızı beyazlılar, ligin ikinci haftasında puanla tanıştı. Bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanında büyük bir sürprize imza atan Antalyaspor, maçı 3-2 kazandı ve siyah beyazlıların 45 maçlık iç saha yenilmezlik serisine son verdi. Dördüncü hafta Rizespor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden Antalyaspor, art arda ikinci galibiyetine ulaşmış oldu. Antalyaspor bu haftayı ise Medipol Başakşehir deplasmanında 4-0'lık mağlubiyetle tamamladı.