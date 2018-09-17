Antalyaspor geçen sezonu 2'ye katladı
Geçen sezonun ilk 5 haftasını 3 beraberlik 2 mağlubiyetle tamamlayan Antalyaspor, sadece 3 puan toplayabilmişti. Akdeniz ekibi bu sezon ilk 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 7 puan toplamayı başardı.
Kırmızı beyazlılar geçen sezon Rıza Çalımbay yönetiminde ligin ilk 5 haftasında galibiyetle tanışamamıştı. İlk haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen kırmızı beyazlı ekip, ligin ikinci haftasında evinde Akhisarspor ile 2-2, bir sonraki hafta deplasmanda Yeni Malatya ile 1-1, dördüncü hafta evinde Galatasaray ile aynı skorla berabere kalmıştı. Beşinci haftada Kayserispor deplasmanında alınan 2-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı.
Bu sezon yaşanan ekonomik sıkıntılar ve değişen yönetime rağmen teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başarılı sonuçlar alan Antalyaspor, 5 haftada 7 puan topladı. Kayserispor mağlubiyeti ile geçilen ilk haftanın ardından evinde 3-1 geriye düşmesine rağmen Konyaspor'la 3-3 berabere kalan kırmızı beyazlılar, ligin ikinci haftasında puanla tanıştı. Bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanında büyük bir sürprize imza atan Antalyaspor, maçı 3-2 kazandı ve siyah beyazlıların 45 maçlık iç saha yenilmezlik serisine son verdi. Dördüncü hafta Rizespor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden Antalyaspor, art arda ikinci galibiyetine ulaşmış oldu. Antalyaspor bu haftayı ise Medipol Başakşehir deplasmanında 4-0'lık mağlubiyetle tamamladı.
- 17.9.2018 11:40
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Antalyaspor geçen sezonu 2'ye katladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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